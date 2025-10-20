«Тихий час» и победные танцы: какие традиции хотели бы ввести сотрудники офисов в Москве

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Почти каждый третий работник уделяет своим привычкам до часа рабочего времени.

Какие привычки есть у офисных сотрудников

Фото: 5-tv.ru

Life.ru: В Москве хотят ввести время для сна в распорядок рабочего дня

Многие офисные работники хотели бы, чтобы в их компании ввели «тихий час». Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на операционного директора сети смарт-офисов Инну Филиппову.

По данным эксперта, многие сотрудники офисов хотели бы ввести в их трудовые будни какие-либо офисные привычки. Например, «тихий час», победные танцы после успешного выполнения сложных задач и проведение досуга с коллегами после работы. К последним можно отнести: пятничные вечеринки, походы в бар и вечерние прогулки.

Также Филиппова отметила, что у многих людей есть свои собственные ритуалы. Например, утренний кофе — это неотъемлемая часть начала трудового дня для 32% опрошенных, 24% и вовсе завтракают за рабочим столом.

Сотрудники видят в формировании подобных традиций положительные стороны. Для 27% респондентов это способ сблизится с коллегами. Такая же часть опрошенных считают, что подобные действия помогают переключиться и повысить продуктивность. И только 8% опрошенных считают офисные традиции способом отлынивать от работы.

«Офисные ритуалы действительно сокращают рабочий день. Почти каждый третий (31%) офисный работник уделяет собственным ритуалам от 30 минут до одного часа, а 14% ежедневно выделяют на офисные привычки более часа», — рассказала специалист.

Однако руководителям не стоит беспокоиться, если, конечно, подобные действия не сказываются на продуктивности, заверила Филиппова. Ведь небольшие ритуалы помогают работникам сбросить напряжение и очистить голову.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что компьютерная клавиатура может быть рассадником кишечной палочки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

