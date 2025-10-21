«Богоборчество»: Михалков о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ

Михалков: воссоздавать умерших актеров с помощью ИИ — насилие над Богом

Использование искусственного интеллекта для воссоздания умерших актеров на экране или их переозвучивания недопустимо. Такое мнение в беседе ТАСС выразил Герой Труда России, народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, которому 21 октября исполнилось 80 лет.

«Я отношусь к этому очень осторожно и категорически считаю невозможным за счет искусственного интеллекта возрождать на экране или в театре ушедших актеров, давая им тексты, которые они, может быть, в жизни никогда бы не произносили. Это насилие над Богом, богоборчество», — поделился Михалков.

Он уточнил, что искусственный интеллект является великим достижением человечества, однако напомнил, что важно понимать, кому именно он служит.

«Если искусственный интеллект служит человеку, то надо понимать, какому человеку он служит, ведь он может служить и подлецу. Если, допустим, искусственный интеллект заставляет человека, который с ним общается, убивать мать, а затем кончать жизнь самоубийством, значит, мы должны понимать, какие вопросы он задавал, какие ответы он получил, чтобы это совершить», — добавил он.

Использование дипфейков с умершими актерами уже некоторое время вызывает этические вопросы, связанные с уважением к памяти, правом на изображение и личное достоинство. Основные этические проблемы связаны с тем, что создание и распространение таких технологий может нарушать права наследников и семей ушедших артистов, особенно если не получено их согласие.

Также существует риск использования дипфейков для распространения ложной информации или обманных целей, что может нанести вред репутации умерших и их близких. C другой стороны, есть и некоторые аргументы в пользу уместного использования — сохранение культурного наследия, завершение неснятых проектов и почитание памяти ушедших.

