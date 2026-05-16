Сладко и гладко — не интересно: Самойлова назвала развод двигателем реалити-шоу

Рита Цветкова

По словам блогера, проект планировался задолго до ее расставания с Джиганом. Однако именно семейная драма стала трамплином для его популярности.

Блогер Самойлова: чем больше драмы в реалити-шоу, тем интенсивнее его смотрят

Модель, блогер и предприниматель, а теперь еще и свободная молодая женщина Оксана Самойлова мечтала о собственном семейном реалити-шоу за два-три года до развода с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.). Но нельзя не признать, что именно крушение их брака оказалось главной приманкой для аудитории и подняло рейтинги.

Многие поклонники не верят, что съемки реалити совершенно случайно совпали с драматичным расставанием пары после 13 совместных лет. И блогер понимает, почему так происходит, однако считает, что и без скандала сумела бы сделать нечто зрелищное. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе партнерского дня VK Видео.

«Мы очень долго шли к формату реалити, то есть все вокруг прекрасно понимали, что это будет что-то интересное, просматриваемое, классное. Но одно время не было бюджета, в другое время не было команды, и вот только в 2025-м все это схлопнулось в одну единую цепочку и срослось», — поделилась звезда.

По словам Самойловой, у шоу изначально не было конкретной тематики — только формат, придуманный когда-то семейством Кардашьян. Даже за два дня до начала съемок команда проекта не имела представления, что его участникам надо делать в кадре. В итоге было решено просто показывать жизнь такой, как она есть.

Если бы удалось дать старт еще в 2023-м, это просто было бы другое шоу, отметила блогер. Но так вышло, что съемки пришлись на непростой период в личной жизни. Но это тот случай, когда неудачи играют на руку. Даже до скандалов зритель получил именно то, чего хотел.

«Люди любят сопереживать, жалеть. Когда все сладко-гладко, это не так интересно. Чем больше эмоциональных качелей, чем больше провокаций, чем больше драмы, тем интенсивнее это смотрится. Это просто как факт», — заключила Самойлова.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как блогер отреагировала на слухи о романе Джигана с певицей Анной Седоковой.

