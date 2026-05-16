Певец SHAMAN помог пенсионерке и растрогал ее до слез

Артист не смог пройти мимо.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец SHAMAN отдал крупную сумму торгующей брелоками бабушке

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержал пенсионерку, торговавшую брелоками ручной работы на улице, и дал ей крупную сумму. А после просто отправился по своим делам.

Певец заметил рядом с кафе худенькую старушку, явно оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Он не смог пройти мимо ее беды. Поклонники сняли на видео непродолжительную беседу артиста и одинокой пожилой женщины со связкой брелоков.

«Ярослав помог бабушке крупной суммой денег, а она так растрогалась, что едва сдерживала слезы. В знак благодарности бабушка подарила Ярославу свой брелок на удачу. Мы потом тоже подошли к бабушке, она нам сказала, что сразу узнала SHAMAN», — рассказали очевидцы KP.RU.

Нежное отношение к старшему поколению Дронова выдают его интервью. В одном из них певец рассказал, что потратил первый большой гонорар потратил на помощь родителям. Исполнитель организовал необходимое лечение всем близким, не только матери и отцу. Чтобы преодолеть скромность родственников, приходится быть настойчивым.

Очевидно, уважение к старикам Дронову привили в семье. В День Победы он поделился семейной гордостью — историей о прадеде, который пережил все 872 дня блокады Ленинграда и за свои заслуги был награжден медалью «За отвагу». Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

