Витас напугал фанатов роликом из больницы

Витас опубликовал видео из больницы после наркоза

Российский эстрадный певец Виталий Грачев, известный как Витас, заставил своих фанатов по всему миру поволноваться. На своей странице в социальной сети он опубликовал видео из больницы.

На кадрах исполнитель очень медленно говорил и с трудом сидел на стуле. Вероятно, в момент записи Витас еще находился под воздействием наркоза.

«Пришел в себя две минуты назад. Никто не знал, что будет долго. Меня не было 50 минут, где-то спал. Сейчас такое вот состояние. Минут 15 — и уже в строю буду», — сказал Грачев.

Далее Виталий повернул камеру и заявил, что планирует поесть и выпить чай. На его столе были тарелка с кашей, чайник и другие столовые приборы. Однако через несколько часов Витас удалил ролик, решив скрыть причины госпитализации.

Сразу после публикации ролика подписчики стали спрашивать его о наркозе и состоянии. Они также желали ему скорейшего выздоровления.

