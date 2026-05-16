Витас напугал фанатов роликом из больницы

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 70 0

Через несколько часов исполнитель удалил свой ролик

Почему певец Витас оказался под наркозом

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Витас опубликовал видео из больницы после наркоза

Российский эстрадный певец Виталий Грачев, известный как Витас, заставил своих фанатов по всему миру поволноваться. На своей странице в социальной сети он опубликовал видео из больницы.

На кадрах исполнитель очень медленно говорил и с трудом сидел на стуле. Вероятно, в момент записи Витас еще находился под воздействием наркоза.

«Пришел в себя две минуты назад. Никто не знал, что будет долго. Меня не было 50 минут, где-то спал. Сейчас такое вот состояние. Минут 15 — и уже в строю буду», — сказал Грачев.

Далее Виталий повернул камеру и заявил, что планирует поесть и выпить чай. На его столе были тарелка с кашей, чайник и другие столовые приборы. Однако через несколько часов Витас удалил ролик, решив скрыть причины госпитализации.

Сразу после публикации ролика подписчики стали спрашивать его о наркозе и состоянии. Они также желали ему скорейшего выздоровления.

Ранее блогер Лерчек сообщила, что прошла пятый курс химиотерапии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:59
Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе
7:43
Родные Светличной объяснили, почему на ее могиле до сих пор нет памятника
7:25
Мощный пожар вспыхнул на складе с полимерной продукцией в Набережных Челнах
7:19
Утечку радиоактивной жидкости выявили на АЭС в Японии
7:00
SHAMAN пошутил о маленьких пенисах своих хейтеров: «5 сантиметров»
6:49
Сладко и гладко — не интересно: Самойлова назвала развод двигателем реалити-шоу

Сейчас читают

Певец SHAMAN помог пенсионерке и растрогал ее до слез
Тысячи пчел оккупировали Белый дом: «Бог мой! Это торнадо»
Оксана Самойлова после развода с Джиганом станет рэпером
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео