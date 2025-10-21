В СК России озвучили основную версию пропажи Усольцевых в Красноярском крае
Во время поисковых работ был найден автомобиль туристов, а также пойман радиосигнал телефона главы семьи.
СК России: основная версия пропажи Усольцевых — несчастный случай
Несчастный случай — это основная версия пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель регионального главка СК РФ.
«Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай», — отметила сотрудник ведомства.
Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода 28 сентября. Они шли по маршруту, ведущему к горе Буратинка.
В поисках пропавшей семьи уже 8 октября было исследовано более 515 километров лесных дорог и 40 километров лесного массива. Был найден автомобиль Усольцевых, а также пойман радиосигнал телефона главы семьи.
Активные поиски пропавших завершились 12 октября. Однако режим точеных исследований продолжается. Эти задачи выполняются профессионалами и аттестованными спасателями. Кроме того, привлечены опытные альпинисты и спелеологи. Они обследуют каменные россыпи и пещеры.
По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.
