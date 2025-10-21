В СК России озвучили основную версию пропажи Усольцевых в Красноярском крае

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 100 0

Во время поисковых работ был найден автомобиль туристов, а также пойман радиосигнал телефона главы семьи.

Основная версия пропажи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

СК России: основная версия пропажи Усольцевых — несчастный случай

Несчастный случай — это основная версия пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель регионального главка СК РФ.

«Наша позиция не изменялась. Основная версия — это несчастный случай», — отметила сотрудник ведомства.

Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода 28 сентября. Они шли по маршруту, ведущему к горе Буратинка.

В поисках пропавшей семьи уже 8 октября было исследовано более 515 километров лесных дорог и 40 километров лесного массива. Был найден автомобиль Усольцевых, а также пойман радиосигнал телефона главы семьи.

Активные поиски пропавших завершились 12 октября. Однако режим точеных исследований продолжается. Эти задачи выполняются профессионалами и аттестованными спасателями. Кроме того,  привлечены опытные альпинисты и спелеологи. Они обследуют каменные россыпи и пещеры.

По факту исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие странности в ходе поисков Усольцевых заметил волонтер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

