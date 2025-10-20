«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых
Семья пропала почти месяц назад.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
При поиске Усольцевых в лесу не было замечено ни одного следа их пребывания
Во время поисков семьи Усольцевых на Минской петле волонтеры тщательно прочесывали тайгу — осматривали поваленные деревья, тропы и русло реки. Но, как в беседе с aif.ru рассказал один из участников операции Семен (имя изменено), они не нашли ни единого следа присутствия семьи.
По словам Семена, он участвовал в поисках с первых дней после исчезновения Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины. Две недели на месте работали добровольцы из разных регионов, позже их сменили профессиональные спасатели краевой группировки «Спасатель».
«Следов пребывания их в тайге нет от слова „совсем“. <…> Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — поделился Семен.
Перед отъездом добровольцев, по его словам, некоторых из них попросили подписать документ о неразглашении. В это же время среди поисковиков стали распространяться слухи о присутствии спецслужб.
«Сейчас там работают МЧС и Следственный комитет, ФСБ я не видел», — уточнил Семен.
Он не верит в версию о побеге семьи за границу, хотя теоретически сделать это было бы возможно: район Минской петли находится недалеко от границы с Монголией.
«Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — добавил собеседник издания.
Семья Усольцевых — родители Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь — пропала без вести в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Поиски начались 1 октября и велись с участием МЧС, полиции, волонтеров, опытных спелеологов и альпинистов, но активная фаза поисков была прекращена 13 октября.
Также был фиксирован сигнал мобильного телефона одного из членов семьи в день исчезновения, однако затем связь пропала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?