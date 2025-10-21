Хотел впечатлить девочек: семиклассник угнал иномарку в Ленобласти

За школьником началась погоня.

Семиклассник угнал иномарку в Ленобласти

Семиклассник из Ленинградской области так хотел произвести впечатление на подруг, что решился на угон. Во время прогулки он увидел иномарку с ключом в замке зажигания.

Недолго думая, он завел авто и поехал кататься вместе с приятельницами. Спустя несколько часов компанию засекли на трассе сотрудники полиции — началась погоня.

Остановился семиклассник только после того, как полицейские открыли огонь по колесам. Всю компанию доставили в отделение. Туда же вызвали родителей. По факту угона возбуждено уголовное дело.

