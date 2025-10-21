Хотел впечатлить девочек: семиклассник угнал иномарку в Ленобласти
За школьником началась погоня.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Семиклассник угнал иномарку в Ленобласти
Семиклассник из Ленинградской области так хотел произвести впечатление на подруг, что решился на угон. Во время прогулки он увидел иномарку с ключом в замке зажигания.
Недолго думая, он завел авто и поехал кататься вместе с приятельницами. Спустя несколько часов компанию засекли на трассе сотрудники полиции — началась погоня.
Остановился семиклассник только после того, как полицейские открыли огонь по колесам. Всю компанию доставили в отделение. Туда же вызвали родителей. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?