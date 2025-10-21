Количество случаев кишечной инфекции в Улан-Удэ достигло 121

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Рост числа заболевших связан с отравлением готовой пищевой продукции местного производителя.

Сколько человек отравились пищевой продукцией в Улан-Уде

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Улан-Удэ зафиксирован резкий рост числа заболевших кишечной инфекцией — пострадавших уже 121. Это связано с отравлением  готовой пищевой продукции местного производителя.

По данным местных СМИ, число отравившихся после употребления еды, произведенной ООО «Восток» и приобретенной в сети «Николаевский», увеличилось на 48 человек.

Среди заболевших 66 — несовершеннолетние. В настоящее время 67 человек, включая 40 детей, находятся в больницах под наблюдением врачей.

Напомним, что в Бурятии была зарегистрирована массовая вспышка кишечной инфекции. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело, а проверки Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения санитарных норм и условий хранения продуктов компании этой продукции. В связи с этим деятельность ряда объектов была приостановлена.

Также было объявлено, что все пострадавшие получат компенсации за причиненный вред здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Бурятии задержана заведующая цехом данной пищевой продукции.

