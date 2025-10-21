Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла попасть в смертельную ловушку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников.

Что случилось с семьей Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге, могла попасть в смертельную ловушку в районе горы Алат в Кутурчинском Белгорье. Такое предположение высказал туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко в беседе с aif.ru.

«На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды. Ориентирами являются только камни, поэтому заблудиться при тумане и дожде может даже подготовленный человек», — рассказал Исиченко.

По словам гида, курумники опасны тем, что человек, провалившись в такие каменные россыпи, почти не имеет шансов быть найденным. Он отметил, что скептически относится к версии о подъеме Усольцевых на вершину горы Алат, так как она находится далеко от поселка Кутурчин, где была обнаружена их машина, и путешествие туда с пятилетним ребенком выглядело бы крайне сложным.

Исиченко напомнил, что пропажа Усольцевых — не первый случай в этом районе. В 2019 году там же исчез турист, которого так и не нашли.

Семья — супруги и их маленькая дочь — пропала 28 сентября. Поиски ведутся до сих пор с участием профессиональных спасателей и добровольцев. Ранее сообщалось, что 12 октября поисковые группы обследовали пещеру и курумник в Партизанском районе, однако следов пропавших не обнаружили. Основная версия следствия — несчастный случай, при этом надежды на благополучный исход практически не осталось.

