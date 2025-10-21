Николя Саркози отправился отбывать срок в тюрьме Ла Санте в одиночной камере

Заключенные, увидев автомобиль экс-президента на территории тюрьмы, приветствовали его криками из своих камер.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Николя Саркози, экс-президент Франции, прибыл 21 октября в тюрьму Ла Санте в Париже, где ему предстоит отбыть пятилетний срок.

Это решение стало результатом судебного разбирательства по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году со стороны Ливии.

На видео, опубликованном телеканалом France 24, видно, как Саркози покидает свой дом в сопровождении супруги Карлы Бруни-Саркози.

Пара держалась за руки на протяжении всего пути к автомобилю, который доставил экс-президента в тюрьму.

Менее чем за час до своего прибытия в исправительное учреждение, Саркози опубликовал заявление в социальной сети Х (бывший Twitter), в котором утверждал, что в тюрьме «заперт невиновный человек».

Он выразил надежду на то, что «правда восторжествует», и отметил, что чувствует «глубокую скорбь по Франции», которая, по его словам, испытывает унижение.

Сторонники Саркози также выразили ему поддержку, назвав его заключение протестом против справедливости. Заключенные, увидев автомобиль экс-президента на территории тюрьмы, приветствовали его криками из своих камер.

Интересно, что накануне своего заключения Саркози встретился с действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По информации газеты Le Figaro, встреча длилась около часа, и Макрон выразил поддержку своему предшественнику, хотя публично не комментировал ситуацию вокруг него.

Согласно последним данным, Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере. Суд Парижа вынес приговор экс-президенту 25 сентября.

