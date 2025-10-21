Экс-адвоката блогера Митрошиной обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей

Элина Битюцкая
Следственные органы возбудили уголовное дело за хищение в особо крупном размере.

Экс-адвоката блогера Митрошиной обвинили в мошенничестве

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Следователи начали расследование в отношении адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, подозреваемых в мошенничестве, в результате которого их бывшая подзащитная, блогер Александра Митрошина, потеряла не менее 75 миллионов рублей.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год Волхова использовала доверительные отношения с Митрошиной для организации схемы хищения ее денежных средств.

Согласно материалам дела, адвокат и ее сообщники систематически вводили блогера в заблуждение, убеждая ее передавать крупные суммы для решения несуществующих проблем.

Основные эпизоды мошенничества включают три ключевых перевода: 10,5 миллиона рублей на счет ИП Волховой под предлогом оплаты несуществующей медиации, 9,5 миллиона рублей на счет АНО «Центр развития «Добро Спорт», контролируемого Волховой, и 21 миллион рублей на счет БФ «Содружество», также подконтрольного ей.

Митрошина утверждает, что на нее оказывалось давление с использованием ложных предлогов, таких как угроза блокировки счетов и необходимость срочно вывести активы для их «сохранения».

Адвокат запугивала ее возможным банкротством и обещала помочь с получением иностранного гражданства за крупный взнос.

В свою очередь, сама Митрошина была задержана 7 марта в аэропорту Сочи по обвинению в отмывании 127 миллионов рублей.

Согласно следствию, она приобрела элитную квартиру в центре Москвы, несмотря на задолженность перед налоговой службой. В настоящее время блогер находится под домашним арестом.

