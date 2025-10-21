Медсестра выбросила гранату из окна больницы в Новосибирске

В Новосибирске медсестра одной из больниц выбросила из окна гранату, вызвав тревогу среди персонала и охраны. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

По информации ведомства, вечером 20 октября сработала кнопка тревожной сигнализации в здании больницы. Охранник показал сотрудникам группы быстрого реагирования предмет, напоминавший боевую гранату, который лежал на земле. Специалисты вызвали спецслужбы и оградили место происшествия, чтобы предотвратить возможные последствия.

В дальнейшем выяснилось, что граната была страйкбольной. Медсестра пояснила, что ей подарил ее один из хирургов больницы, однако подарок ей не понравился, и она решила выбросить его из окна.

Инцидент спровоцировал тревогу среди работников медицинского учреждения и прохожих, но угрозы жизни и здоровью людей не возникло.

Ранее в Екатеринбурге произошел инцидент в магазине «Магнит», когда двое подростков бросили в торговый зал гранату. Работники магазина немедленно вызвали полицию, однако злоумышленники успели скрыться до приезда правоохранителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.