«Потратила деньги и время»: Чеботина ответила Резнику на критику ее внешнего вида

|
Певица оказалась в центре внимания не только из-за своего выступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Люся Чеботина резко ответила Илье Резнику на критику ее внешнего вида

Во время творческого вечера поэта Ильи Резника певица Люся Чеботина вышла на сцену в черном платье с глубоким декольте и исполнила песню «Кабриолет». Внешний вид артистки вызвал у Резника недовольство. Поэт посчитал наряд слишком откровенным и заявил, что он не соответствует дресс-коду мероприятия.

Отмалчиваться Чеботина не стала. Она публично ответила на замечания в своем блоге.

«Он очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. Я потратила деньги и время. И тут получаю такой фитбек. В этом платье я выступала на Новой Волне у Игоря Крутого. Ни у кого не было никаких разочарований», — поделилась Чеботина.

Артистка подчеркнула, что не знала о каких-либо требованиях к сценическим нарядам и подчеркнула, что готовилась к выступлению со всей ответственностью.

Известно, что ради участия в мероприятии певице пришлось изменить свои планы и вылететь в другой город. Замечания Резника стали для нее неожиданностью и, по ее признанию, оставили неприятный осадок.

