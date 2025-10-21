«Потратила деньги и время»: Чеботина ответила Резнику на критику ее внешнего вида

Люся Чеботина резко ответила Илье Резнику на критику ее внешнего вида

Во время творческого вечера поэта Ильи Резника певица Люся Чеботина вышла на сцену в черном платье с глубоким декольте и исполнила песню «Кабриолет». Внешний вид артистки вызвал у Резника недовольство. Поэт посчитал наряд слишком откровенным и заявил, что он не соответствует дресс-коду мероприятия.

Отмалчиваться Чеботина не стала. Она публично ответила на замечания в своем блоге.

«Он очень просил, чтобы я выступила у него на мероприятии. Я потратила деньги и время. И тут получаю такой фитбек. В этом платье я выступала на Новой Волне у Игоря Крутого. Ни у кого не было никаких разочарований», — поделилась Чеботина.

Артистка подчеркнула, что не знала о каких-либо требованиях к сценическим нарядам и подчеркнула, что готовилась к выступлению со всей ответственностью.

Известно, что ради участия в мероприятии певице пришлось изменить свои планы и вылететь в другой город. Замечания Резника стали для нее неожиданностью и, по ее признанию, оставили неприятный осадок.

