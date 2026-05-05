Увы, не впечатлило: Любовь Успенская резко высказалась в сторону Люси Чеботиной

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Музыка артистки не вызвала особого интереса у королевы русского шансона.

За что Любовь Успенская раскритиковала Люсю Чеботину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь Успенская раскритиковала Люсю Чеботину за не впечатляющую музыку

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская публично раскритиковала творчество певицы Люси Чеботиной. Она оставила негативный комментарий под видео с участием знаменитости в соцсети.

Успенская дала понять, что музыка, которую исполняет 29-летняя артистка, не вызывает у нее интереса и в принципе не производит особого впечатления.

На высказывание быстро отреагировала мать исполнительницы Анна Чеботина, которая также занимается ее продюсированием. Она заявила, что считает подобную реакцию со стороны Любови странной, так как, по ее мнению, известные и признанные артисты, до этого положительно оценивавшие талант молодых коллег, не должны публично критиковать их.

«Спасибо, Любочка, за „поддержку“. Очень странно, когда уважаемые метры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — эмоционально высказалась Анна.

Ситуацию начали активно обсуждать в соцсети подписчики. Часть пользователей допустила, что резкие комментарии со стороны королевы шансона могли появиться не от самой Успенской, а в результате возможного взлома ее аккаунта мошенниками, однако подтверждений этому не было.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Люся Чеботина рассказала о кумирах своей юности. При этом Успенской среди них не было.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Это лотерея»: певица Зара высказалась о творчестве детей звезд шоу-бизнеса
23:20
В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
23:00
В центре Москвы открылись уличные выставки в честь 81-й годовщины Победы
22:55
Иран ввел новую систему прохода судов через Ормузский пролив
22:50
«Все хорошо»: рэпер Navai прокомментировал аварию с Ferrari в Москве
22:38
В Москве эвакуировали разбитый Ferrari рэпера Navai после ДТП

Сейчас читают

Колесо отлетело, подушки отстрелили: появились кадры с места аварии Ferrari
«Все устали от них»: принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на Met Gala
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео