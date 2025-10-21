Вот-вот рухнет? Гробница Тутанхамона находится в критическом состоянии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Один из самых знаменитых археологических объектов мира переживает серьезнейший кризис.

В каком состоянии гробница Тутанхамона

Фото: www.globallookpress.com/Sven Hoppe

Daily Mail: гробница Тутанхамона находится в критическом состоянии

Гробница египетского фараона Тутанхамона, расположенная в Долине царей близ Луксора, оказалась под угрозой обрушения из-за серьезных структурных повреждений. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно последним данным, влажность, трещины в горной породе и последствия старых наводнений угрожают сохранности уникальных фресок и самой конструкции 3300-летнего захоронения.

Профессор Каирского университета Сайед Хемеда в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature's Heritage Science, рассказал, что потолок и стены гробницы испытывают критические нагрузки. По его словам, вертикальные напряжения превышают безопасный уровень в полтора раза, что ставит под сомнение устойчивость сооружения.

Ученые связывают начало разрушений с наводнением 1994 года, когда проливные дожди затопили Долину царей. Вода проникла в захоронение, вызвав повышение влажности и рост грибка, из-за чего настенные росписи постепенно теряют цвет и структуру. Особенно пострадала сланцевая порода, на которой построено помещение.

Археологи напоминают, что гробница Тутанхамона находится в низине и расположена в неустойчивой формации Эсна, которая сильно реагирует на влагу. По словам эксперта Мохамеда Атии Хаваша, трещины в окружающих скалах простираются до района Дейр-эль-Бахри, где находится храм Хатшепсут, и представляют угрозу для других гробниц региона.

Специалисты требуют срочных мер по стабилизации памятника. Египетские археологи настаивают на создании междисциплинарной комиссии, которая сможет оценить риски, провести укрепление стен и разработать план долгосрочной защиты объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

