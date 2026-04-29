Пожар на НПЗ в Туапсе распространился на многоквартирный дом

В Туапсе пожар, начавшийся на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), распространился на жилой дом. Возгорание получилось полностью ликвидировать. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь перекинулся на двухэтажное многоквартирное здание ночью около 02:40. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К 04:40 пожар был полностью потушен.

Уточнялось, что в момент происшествия жильцов в доме не было, так как их эвакуировали заранее.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, специалисты локализовали пожар на территории самого нефтеперерабатывающего завода после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. К тушению привлекли 312 человек и 73 единицы специальной техники. Также были задействованы силы регионального управления МЧС.

До этого сообщалось о повреждениях инфраструктуры в районе Туапсе после атаки беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

Президент России Владимир Путин передавал, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе.

