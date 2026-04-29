Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене

|
Диана Кулманакова
Ключевая ставка Центробанка может быть снижена.

Что выгоднее брать вторичное жилье или в новостройке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На территории России зафиксировано падение стоимости жилья на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил в беседе с ТАСС председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин.

Информацию о нисходящем ценовом тренде эксперт озвучил, комментируя ситуацию с покупательной способностью населения.

В ходе обсуждения динамики цен эксперт подчеркнул важность макроэкономических показателей для стабилизации жилищного вопроса.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил он.

Степашин выразил надежду на постепенное смягчение денежно-кредитной политики Банка России. По его мнению, ключевая ставка Центробанка может быть снижена до уровня 10% годовых. Однако это произойдет при условии, что государству удастся сдержать темпы ежегодной инфляции в коридоре от пяти до шести процентов в течение ближайшего года.

Ранее аналогичные прогнозы относительно ипотечного сектора высказывали и другие представители финансового сообщества. В частности, Алексей Щавелев, занимающий пост старшего вице-президента ПСБ, указывал на прямую связь между доступностью кредитов и рыночной активностью.

Он предположил, что полноценное восстановление спроса на приобретение готовых квартир и домов станет возможным лишь тогда, когда регулятор опустит ставку ниже отметки в 12%. До этого момента рынок будет находиться в стадии трансформации, подстраиваясь под существующие финансовые условия и ограничения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.69
-0.12 87.59
-0.29
