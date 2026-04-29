Пока в Вашингтоне разбираются, кто несет ответственность за критическое положение боевиков ВСУ, Берлин и Киев продолжают расширять стратегическое партнерство. Министр обороны Германии Писториус заявил, что стороны будут совместно разрабатывать и производить современные вооружения, а также расширять программы закупок дронов-перехватчиков. Для этого Бундесвер усиливает состав штаба военного атташе в немецком посольстве на Украине.

В целом Германия сейчас стремительно ставит свою экономику на военные рельсы. И, судя по всему, готова идти на меры, которые могут вызвать неоднозначную реакцию внутри страны. О них расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Еще одна ужасающая историческая метафора: немецкие генералы снова за одним столом — и опять у них «пушки вместо масла». В министерстве обороны ФРГ— банкиры, предприниматели, весь финансово‑экономический блок правительства Мерца. Милитаризацию теперь преподносят как «перспективное направление для инвестиций». Писториус лично гарантирует грандиозный кэшбэк.

«Мы также и в будущем будем делать ставку на совместные закупки вооружений с европейскими партнерами, чтобы поддерживать Украину и одновременно самим извлекать из этого пользу», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

На деле все куда более прозаично: немецкое государство больше не вытягивает поддержку Киева в одиночку. Такое оно — бремя украинского конфликта, сваленного на Европу, — должно придавить каждого.

«Вопрос в том, как обороноспособность Украины может быть усилена за счет частных инвестиций. И от этих инноваций мы в Германии тоже выигрываем. То есть и наша экономическая мощь от всего этого также будет выигрывать», — отметил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайл

Попахивает не столько порохом, сколько беспомощностью: война и все, что с ней связано, становится тем немногим, что еще способны производить в этой стране.

Выходит совсем уж «кривое зеркало» новой немецкой экономики. Пока нынешние власти ФРГ все настойчивее перенаправляют капиталы на войну, сама Германия теряет инвестиционную привлекательность».

Индекс Германии как места для бизнеса упал до самого низкого уровня с 2017 года. Хуже всех в ЕС с уровнем энергозатрат. Слабейшая цифровая инфраструктура. Более половины компаний оценивают свое текущее экономическое положение здесь как «плохое или очень плохое».

Из последних скандальных демаршей — уход из Берлина лоукостера Ryanair. Зато принят 20‑й пакет антироссийских санкций и выделен кредит для Украины на 90 миллиардов.

«Эти санкции наносят больший ущерб Западной Европе и Германии, чем России. Поэтому неизбежно возникает вопрос — и большинство немцев на улице задаются именно им: зачем все это? Мы вредим сами себе», — подчеркнул историк и публицист Франк Шуман

У Мерца на этом фоне — страшнейший обвал. Среди немецуих политиков канцлер где-то уже на дне рейтинга. Впервые оказался на последнем месте. По другому опросу работой канцлера удовлетворены всего 15% немцев, недовольны — 83%.

Это как же нужно было довести своих граждан милитаризацией, чтобы они уже выходят на улицы с картонками, на которых по‑русски написано: «Мне стыдно за Германию».

«Это сторонники войны, а не правительство вовсе. Экономика нашей страны подрывается, нам придумывают врагов, а настоящих мы признавать не хотим», — сказал участник протеста.

Если что и выросло в Германии с начала украинского конфликта, так это целая экосистема бизнеса на крови. Профильный союз индустрии безопасности и обороны ФРГ заявляет об удвоении числа новых компаний в этой сфере. Так что ни слова о переговорах и дипломатии. По новой немецкой логике мир — слишком плохая бизнес-модель.

