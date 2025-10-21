Гуцана переизбрали Председателем Координационного совета Генпрокуроров СНГ

Генерального прокурора РФ Александра Гуцана переизбрали Председателем Координационного совета Генеральных прокуроров (КСГП) СНГ.

Решение было принято в столице Таджикистана Душанбе на 35-м заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств — участников СНГ, где собрались главы надзорных ведомств Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также заместители Генпрокуроров Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

На заседании было единогласно принято решение снова избрать Александра Гуцана Председателем КСГП СНГ. В своей речи он поблагодарил коллег за поддержку:

«Это большая честь для меня и, безусловно, высокая ответственность. Хочу вас заверить, что приложу максимальные усилия для дальнейшего развития и укрепления нашего сотрудничества на принципах взаимного уважения, соблюдения норм национального и международного права».

Гуцан также отметил, что вопросы региональной безопасности стали приоритетными для глав государств СНГ, что создает дополнительные возможности для совместной работы в правоохранительной сфере.

«Мы, безусловно, должны следовать за лидерами наших стран, в полной мере использовать потенциал Совета для эффективного противодействия современным криминальным вызовам и угрозам», — добавил он.

Александр Гуцан также выступил с докладом на тему «Противодействие преступности в сфере информационно-коммуникационных технологий: российский опыт».

Одним из ключевых итогов заседания стало подписание Соглашения о сотрудничестве Генеральных прокуратур стран СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Это первое многостороннее соглашение за последние 15 лет. Генпрокуроры отметили, что незаконная миграция угрожает национальной безопасности государств и создает условия для распространения деятельности террористических и экстремистских группировок.

