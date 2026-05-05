Расчет высокоточного барражирующего боеприпаса ZALA «Ланцет» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины, перевозившую боеприпасы, на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Цель была выявлена в ходе воздушной разведки: расчет обнаружил перемещение грузового автомобиля, который доставлял боеприпасы для артиллерии противника на передовую. Координаты оперативно передали на командный пункт подразделения беспилотных систем.

После получения целеуказания военнослужащие подготовили к применению барражирующий боеприпас и осуществили запуск. В условиях ограниченной видимости беспилотник преодолел зону действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, после чего вышел в заданный район.

В результате точного удара цель была уничтожена. Детонация перевозимого боекомплекта подтверждена средствами разведки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

