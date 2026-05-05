«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 29 0

Высокая точность наведения и возможность длительного барражирования позволяют комплексу эффективно поражать как стационарные, так и движущиеся и замаскированные цели противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет высокоточного барражирующего боеприпаса ZALA «Ланцет» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили военную технику Вооруженных сил Украины, перевозившую боеприпасы, на краснолиманском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.

Цель была выявлена в ходе воздушной разведки: расчет обнаружил перемещение грузового автомобиля, который доставлял боеприпасы для артиллерии противника на передовую. Координаты оперативно передали на командный пункт подразделения беспилотных систем.

После получения целеуказания военнослужащие подготовили к применению барражирующий боеприпас и осуществили запуск. В условиях ограниченной видимости беспилотник преодолел зону действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, после чего вышел в заданный район.

В результате точного удара цель была уничтожена. Детонация перевозимого боекомплекта подтверждена средствами разведки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
4 мая
Не оставили шансов дронам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 мая
Вертолет Ми-28НМ в деле. Лучшее видео из зоны СВО
3 мая
ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
2 мая
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
2 мая
«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов
2 мая
«Орлан-30» помог артиллеристам уничтожить опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 мая
Снайперы отработали прикрытие штурмовиков. Лучшее видео из зоны СВО
1 мая
«Гиацинты» против беспилотников боевиков. Лучшее видео из зоны СВО
1 мая
Российские дроны сорвали попытку контратаки ВСУ в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
30 апр
Российские войска освободили два населенных пункта за сутки
+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:30
В Тыве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
6:13
«Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака
5:45
Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через восемь-девять лет
5:28
«Ее еще не разгадали»: BEARWOLF о сокрытой женской силе
4:53
В результате обстрела США двух гражданских грузовых судов погибли пять человек

Сейчас читают

Блокировка Ормузского пролива бьет по Азиатско-Тихоокеанскому региону — Такаити
Репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Кладовая с железом впрок: что такое ферритин и как его восполнить
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео