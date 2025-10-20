В Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ»

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Мероприятие продлится с 31 октября по 5 ноября.

Когда в Москве пройдет фестиваль Народы России и СНГ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Дудо

В период с 31 октября по 5 ноября 2025 года в Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ», приуроченный к празднованию Дня народного единства в РФ.

Гости фестиваля смогут посетить экспозиции, посвященные историческому, природному и культурному разнообразию страны, а также принять участие в мастер-классах.

Открытие фестиваля состоится 31 октября в Центре международной торговли, где пройдет пленарное заседание. В нем примут участие Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, глава Россотрудничества Евгений Примаков, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному взаимодействию Михаил Швыдкой, руководитель ФАДН Игорь Баринов и Посол Республики Беларусь в РФ Александр Рогожник.

1 ноября участники смогут присоединиться к юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

2 ноября на территории Кинопарка «Москино» пройдет пленарная сессия «Роль кино в формировании общего культурного пространства народов России и СНГ». Ожидается участие кинематографистов из шести стран СНГ и более чем пятнадцати регионов России. Темами обсуждений станут развитие киноотрасли, общее культурное наследие, сотрудничество в производстве фильмов и вопросы патриотического воспитания.

На площадке НЦ «Россия» 2 ноября состоится Лекторий Русского географического общества «Многообразие культур и народов России и СНГ», где участники узнают больше о фольклоре, традициях и культурной жизни коренных народов как России, так и других стран СНГ.

Также в НЦ «Россия» 2 и 3 ноября запланированы лекционные сессии, посвященные национальной символике, при участии экспертов из Российского общества «Знание», Русского географического общества, известных общественных деятелей и популярных блогеров.

Ключевым событием культурной части программы станет акция «Современная музыкальная карта России», назначенная на 4 ноября. Кроме того, со 2 по 4 ноября в НЦ «Россия» будет представлена выставочная программа: фотовыставка победителей конкурса «Знание. Россия — Народы России», экспозиции Русского географического общества «Самая красивая страна» и «Народы России», а также интерактивная выставка «Путешествие по России» и VR-кинотеатр.

Завершится фестиваль встречей секретарей советов безопасности стран СНГ, которые подведут итоги события.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
«Дырокол» и «Посаженный»: радио Судного дня передало два новых сигнала
19:55
В Новой Москве задержан ранивший ножом сотрудника Росгвардии мужчина
19:40
В Москве впервые пройдет Международный фестиваль «Народы России и СНГ»
19:23
Госдума может ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям
19:10
Инцидент с аварийной посадкой борта АZАL на время парализовал Пулково
18:55
Закрыт на неопределенный срок: Лувр штурмуют толпы возмущенных туристов

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео