В Японии управляющий гостиницы насиловал постоялиц по приказу черной тени

Управляющий гостиницы в Японии насиловал постоялиц по приказу черной тени

Управляющий гостевым домом в Окаяме (Япония) признан виновным в изнасиловании и домогательствах в отношении девяти женщин, которых он угощал напитками с подмешанными в них запрещенными веществами, вызывающими сонливость. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

Преступления совершались с 2018 по 2022 года в номерах гостиницы, где мужчина работал. Суд установил, что преступник использовал гостевой дом как ловушку для своих жертв. Он подмешивал наркотики в коктейли, лишая женщин возможности сопротивляться, а затем снимал происходящее на видео, сохраняя записи в папках, названных именами пострадавших.

Окружной суд Окаямы приговорил его к 26 годам лишения свободы. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера, непристойном поведении с применением силы и нарушении постановления о предотвращении беспорядков.

Интересно, что на судебном процессе обвиняемый отрицал вину и заявлял, что действовал «по приказу черной тени». Суд признал эти заявления попыткой избежать ответственности.

Председательствующий судья назвал преступления «крайне отвратительными» и подчеркнул, что подсудимый не проявил ни малейшего раскаяния.

