В Японии управляющий гостиницы насиловал постоялиц по приказу черной тени

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Он подмешивал девушки наркотики в коктейли.

Безопасно ли путешествовать одной по Японии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТR: Управляющий гостиницы в Японии насиловал постоялиц по приказу черной тени

Управляющий гостевым домом в Окаяме (Япония) признан виновным в изнасиловании и домогательствах в отношении девяти женщин, которых он угощал напитками с подмешанными в них запрещенными веществами, вызывающими сонливость. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

Преступления совершались с 2018 по 2022 года в номерах гостиницы, где мужчина работал. Суд установил, что преступник использовал гостевой дом как ловушку для своих жертв. Он подмешивал наркотики в коктейли, лишая женщин возможности сопротивляться, а затем снимал происходящее на видео, сохраняя записи в папках, названных именами пострадавших.

Окружной суд Окаямы приговорил его к 26 годам лишения свободы. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера, непристойном поведении с применением силы и нарушении постановления о предотвращении беспорядков.

Интересно, что на судебном процессе обвиняемый отрицал вину и заявлял, что действовал «по приказу черной тени». Суд признал эти заявления попыткой избежать ответственности.

Председательствующий судья назвал преступления «крайне отвратительными» и подчеркнул, что подсудимый не проявил ни малейшего раскаяния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети
19:21
«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов
19:09
ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Москве
18:53
Умер известный по «Идеальному незнакомцу» продюсер и режиссер Энрик Каналс
18:50
Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
18:40
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео