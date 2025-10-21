Ковальчук: России удалось возродить ее уникальный потенциал в ядерной физике

Удалось возродить уникальный потенциал России в области ядерной физики. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он поделился данными о достижениях страны и планами на форуме природоподобных технологий, который проходит с 21 по 23 октября в Доме ученых имени академика А. П. Александрова в Москве.

Главной темой мероприятия стало развитие синхротронных и нейтронных методов исследований, а также генетические технологии — ключевые инструменты для разработки природоподобных технологий.

В своем выступлении Михаил Ковальчук подчеркнул важность последних достижений в области ядерной физики и ускорительных технологий. Он отметил, что благодаря усилиям президента и администрации страны удалось не только сохранить, но и возродить уникальный потенциал России в этой области.

В частности, в Дубне началось строительство установки НИКА, нового ускорительного комплекса, что стало значимым шагом для возрождения научного центра. Также был запущен реактор ПИК в Гатчине, который укрепил статус региона как мощного ядерного центра.

