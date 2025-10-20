Россияне смогут увидеть самую яркую комету

|
Давид Андриясов
Небесное тело особенно хорошо будет видно жителям регионов севернее 50 градусной широты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Астроном Язев: россияне могут увидеть самую яркую комету Lemmon C/2025 A6

Самая яркая комета этого года Lemmon (C/2025 A6) достигнет наибольшего сближения с Землей 21 октября и будет видна на всей территории России. Лучшие условия для наблюдения будут в регионах, севернее 50-й параллели, сообщил 19 октября ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Язев.

По его словам, в северных широтах комета не опускается за горизонт и остается в поле зрения на протяжении всей ночи — от заката до рассвета.

«Чем южнее, тем ниже над горизонтом она поднимается, и часть ночи может быть скрыта под горизонтом. Поэтому наилучшие условия наблюдения — в северных регионах», — пояснил астроном.

В Москве, расположенной чуть севернее 55-й параллели, комету можно будет увидеть после наступления темноты — она поднимается примерно на 30 градусов над горизонтом.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ночь с 18 на 19 октября в широтах Москвы, Санкт-Петербурга и выше резко усилилась яркость полярных сияний, благодаря чему в столичном регионе стало возможно увидеть свечение через видоискатель фотоаппарата или смартфона.

