Морж в Новосибирске вытащил из озера тонущего местного жителя

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Вероятно, спасенный мужчина был пьян.

Морж спас местного жителя в Новосибирске

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Новосибирске мужчина, занимающийся моржеванием, спас прохожего, который провалился под лед на озере Спартак в Калининском районе. Об этом сообщает KP.RU.

По словам спасателя, он находился на работе и как раз обедал, когда услышал, что кто-то тонет.

«Мигом оделся, по пути захватил шестиметровую доску. На озере в 50 метрах от берега тонул человек, ему уже кинул веревку какой-то прохожий», — рассказал мужчина.

Россиянин прыгнул в ледяную воду, помог утопающему выбраться на поверхность и вместе с другим очевидцем вытащил его на берег. Благодаря их слаженным действиям пострадавшего удалось спасти.

Как уточнил морж, спасенному около сорока лет. Он предположил, что мужчина мог оказаться в воде из-за алкогольного опьянения.

Ранее в Новосибирске произошла трагедия — двое мальчиков утонули, провалившись под лед на озере.  По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет решили пройтись по тонкому льду водоема, который к тому моменту лишь начал покрываться коркой. Поверхность не выдержала их веса, и школьники ушли под воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети
19:21
«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов
19:09
ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Москве
18:53
Умер известный по «Идеальному незнакомцу» продюсер и режиссер Энрик Каналс
18:50
Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
18:40
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео