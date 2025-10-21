В Южной Корее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и убила соседку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Попытка избавиться от насекомого обернулась настоящей трагедией.

Девушка пыталась сжечь таракана из огнемета и убила соседку

Фото: 5-tv.ru

В Корее девушка пыталась сжечь таракана из самодельного огнемета и убила соседку

В Южной Корее девушка из города Осан, расположенного в провинции Кенгидо, вызвала крупный пожар, пытаясь поджечь таракана при помощи зажигалки и аэрозольного баллончика. Об этом сообщает RMF24.

По данным полиции, 20-летняя девушка заметила в квартире насекомое и решила избавиться от него необычным способом — смастерив огнемет из подручных средств. Однако пламя мгновенно перекинулось на мебель и вещи, охватив всю комнату.

Огонь стремительно распространился по дому, заставив жильцов спешно эвакуироваться. Одна из соседок, не успев выбраться, попыталась спастись через окно, но сорвалась и погибла.

Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия. Девушке, по предварительным данным, могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве и нарушении правил пожарной безопасности.

Ранее в Южноуральске завершили расследование дела против 48-летнего местного жителя, который, будучи пьяным, стал причиной гибели 63-летней женщины. 

 

