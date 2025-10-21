«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов

Эфирная новость 16 0

Перфекционизм помогает режиссеру все годы его карьеры в кино.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Никита Михалков назвал себя перфекционистом в работе

Пробуждением эмоций всю свою жизнь занимается Герой Труда России, народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Великому режиссеру сегодня исполнилось 80. О том, какая черта характера помогает ему все эти годы, Михалков рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Я все-таки перфекционист и стараюсь доводить все до конца. До тех пор, пока ты можешь поставить свою подпись. И не доведя до конца, я… всегда опускал глаза, когда этот эпизод шел. Или выбрасывал его. Поэтому перфекционизм и желание довести до по твоему представлению определенного совершенства, это вещь обязательная», — отметил режиссер.

Ранее кинодеятель высказал свою точку зрения о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ. Он уточнил, что искусственный интеллект является великим достижением человечества, однако напомнил, что важно понимать, кому именно он служит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети
19:21
«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов
19:09
ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Москве
18:53
Умер известный по «Идеальному незнакомцу» продюсер и режиссер Энрик Каналс
18:50
Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
18:40
«Нужна серьезная подготовка»: Песков о сроках новой встречи Путина и Трампа

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
Убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения
Спас ангел-хранитель: как Клявер и Костюшкин чудом избежали смертельного ДТП
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео