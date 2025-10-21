«Стараюсь доводить все до конца»: Михалков о работе над сложными эпизодами фильмов

Никита Михалков назвал себя перфекционистом в работе

Пробуждением эмоций всю свою жизнь занимается Герой Труда России, народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Великому режиссеру сегодня исполнилось 80. О том, какая черта характера помогает ему все эти годы, Михалков рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».

«Я все-таки перфекционист и стараюсь доводить все до конца. До тех пор, пока ты можешь поставить свою подпись. И не доведя до конца, я… всегда опускал глаза, когда этот эпизод шел. Или выбрасывал его. Поэтому перфекционизм и желание довести до по твоему представлению определенного совершенства, это вещь обязательная», — отметил режиссер.

Ранее кинодеятель высказал свою точку зрения о воссоздании умерших актеров с помощью ИИ. Он уточнил, что искусственный интеллект является великим достижением человечества, однако напомнил, что важно понимать, кому именно он служит.

