В Таиланде мужчина привязал соседку к бревну и утопил

В Таиланде правоохранительные органы задержали мужчину, который утопил свою соседку, привязав ее к бревну. Как сообщает издание The Thaiger, мотивом преступления стал спор из-за лотереи.

По информации источника, 55-летняя Ладда Додесанг пропала 22 сентября. Вскоре ее мотоцикл нашли в лесу, а 6 октября местный житель заметил в пруду тело женщины, лежавшее лицом вниз. Труп был привязан к бревну, на шее — ткань и веревка, правая рука оказалась отрублена.

Поначалу следователи предположили, что исчезновение Додесанг связано с деятельностью преступных группировок, поскольку в ее доме при обыске обнаружили крупное количество наркотиков. Однако вскоре полиция вышла на 48-летнего соседа женщины — Наронгпорна Проммуанга.

В ходе обыска в его доме нашли улики, указывающие на причастность к убийству. Когда мужчину задержали, он неожиданно признался, что решился на преступление из-за конфликта, связанного с лотерейными билетами.

Как отмечает The Thaiger, полиция была поражена тем, что столь жестокое убийство оказалось вызвано бытовым спором. Сейчас следствие завершает сбор доказательств, а подозреваемому грозит пожизненное заключение.

