Путин наградил Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Президент отметил режиссера высшей государственной наградой.

Путин наградил Михалкова орденом в день его 80-летия

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает портал официального опубликования правовых актов. Решение приурочено к 80-летию кинодеятеля, которое он отмечает во вторник, 21 октября.

В документе отмечается, что Михалков удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, а также за многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Никита Михалков — один из самых известных деятелей российского кино. В его фильмографии десятки культовых работ, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и другие знаковые картины.

Режиссер является обладателем множества наград, среди которых «Оскар» и гран-при Каннского кинофестиваля.

Ранее Путин направил режиссеру поздравительную телеграмму, отметив его вклад в развитие национального кинематографа и общественную деятельность.

