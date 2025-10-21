Умер известный по «Идеальному незнакомцу» продюсер и режиссер Энрик Каналс

|
Дарья Орлова
Он скончался после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Фото: 5-tv.ru

Испанский продюсер, режиссер и телеведущий Энрик Каналс умер после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает портал 3Сat.

Каналс родился в 1952 году в пригороде Барселоны. За свою долгую карьеру он работал на Каталонском телевидении, где занимал должность директора. Также он вел передачи на Radio Barcelona и сотрудничал с рядом печатных изданий.

Помимо телевизионных проектов, Энрик Каналс активно занимался документалистикой, создавая исторические фильмы. Его режиссерский дебют состоялся в 2011 году, когда он выпустил первую картину собственного производства.

Ранее в Петербурге ушел из жизни 39-летний актер театра и кино Иван Безбородов. Уточняется, что смерть артиста произошла еще в сентябре, но известно о ней стало только сейчас.

В популярном детективном сериале «Улицы разбитых фонарей» Безбородов сыграл фокусника Сергея Николаева. Его партнерами по площадке стали Александр Половцев, Михаил Лучко, Борис Клюев и другие известные артисты.

