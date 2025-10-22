Женщина на скутере подожгла два магазина в Забайкальском крае

В ходе допроса она не смогла объяснить мотив своих поступков.

Женщина на скутере подожгла два магазина в Петровске-Забайкальском. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, происшествие началось с возгорания фасада одного из торговых объектов, которое удалось быстро ликвидировать благодаря оперативным действиям пожарных и полицейских.

«При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выяснили, что к магазину подъезжала женщина на скутере и облила чем-то фасад. Личность злоумышленницы оперативно установили. Ею оказалась 31-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

Также правоохранительные органы установили, что злоумышленница причастна к еще одному аналогичному поджогу магазина. В ходе допроса женщина не смогла объяснить мотив своих поступков.

Женщину задержали и доставили в отдел для разбирательства. Сейчас против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Она проходит медицинское обследование. Расследование продолжается.

