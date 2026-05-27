ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 691 0

Массированный удар по городу продолжался всю ночь.

Атака беспилотников и ракет ВСУ на Севастополь 27 мая

Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow

Ночью ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами. Об этом в канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные и мобильные огненные группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — проинформировал глава Севастополя.

Он также уточнил, что силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега.

По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения.

Одна из ракет попала в здание Южного управления центрального банка, что привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы. На Ластовой площади также от ударной волны повреждения получили восьмиэтажный многоквартирный дом. В этом здании пострадали фасад, окна и балконы.

По предварительным данным, ракета также повредила административное строение на улице Гоголя. Здание уже длительное время не используется. Но взрывная волна привела к повреждениям соседних построек.

Ранее 5-tv.ru писал, что от падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге загорелись машины. Около пяти часов утра в городе прогремел взрыв, объявили воздушную тревогу. В результате отражения атаки фрагменты ракеты упали на транспортные средства, что привело к возгоранию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
27 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России
27 мая
Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге
27 мая
«Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
26 мая
В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
25 мая
В ДНР погибли семь человек в результате атаки беспилотников ВСУ
25 мая
Женщина в Белгородской области получила ранение из-за атаки дрона ВСУ
25 мая
Дроны ВСУ атаковали Ярославскую область: перекрыто движение транспорта
25 мая
В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме
24 мая
Пять человек пострадали в ДНР из-за атак беспилотников ВСУ
24 мая
Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
Расплющит сиденьем: что будет с ребенком без автокресла в машине при аварии
9:00
Копай дедовским способом: как спасти лес от огня
9:00
Белые ночи не только в Санкт-Петербурге: где еще возникает такое явление
8:53
Полянский: российскую позицию по теракту в ЛНР на заседании ОБСЕ слушал весь зал
8:52
Букет маме или жене? Можно ли ужиться с сыночкой-корзиночкой
8:44
Конституционный суд ограничил выплаты по ОСАГО 400 тысячами рублей

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России
Рассчитывают на эмоции жертвы: как мошенники обманывают дачников
Школьникам в России могут разрешить пересдавать больше одного ЕГЭ
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео