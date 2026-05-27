Массированный удар по городу продолжался всю ночь.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow
Ночью ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами. Об этом в канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные и мобильные огненные группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — проинформировал глава Севастополя.
Он также уточнил, что силы ПВО перехватили более 20 украинских дронов в районе Северной стороны, Фиолента и бухт Севастопольской и Омега.
По предварительной информации, пострадавших нет, но есть повреждения.
Одна из ракет попала в здание Южного управления центрального банка, что привело к возгоранию крыши. В соседних постройках взрывной волной повредило окна и балконы. На Ластовой площади также от ударной волны повреждения получили восьмиэтажный многоквартирный дом. В этом здании пострадали фасад, окна и балконы.
По предварительным данным, ракета также повредила административное строение на улице Гоголя. Здание уже длительное время не используется. Но взрывная волна привела к повреждениям соседних построек.
Ранее 5-tv.ru писал, что от падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге загорелись машины. Около пяти часов утра в городе прогремел взрыв, объявили воздушную тревогу. В результате отражения атаки фрагменты ракеты упали на транспортные средства, что привело к возгоранию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 27 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов над территорией России
- 27 мая
- Автомобили загорелись в результате падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге
- 27 мая
- «Удобные» и «неудобные» жертвы: Небензя высказался об атаке ВСУ в Старобельске
- 26 мая
- В базу «Миротворца» внесли сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске
- 25 мая
- В ДНР погибли семь человек в результате атаки беспилотников ВСУ
- 25 мая
- Женщина в Белгородской области получила ранение из-за атаки дрона ВСУ
- 25 мая
- Дроны ВСУ атаковали Ярославскую область: перекрыто движение транспорта
- 25 мая
- В колледже Старобельска сообщили, что занятия будут возобновлены в онлайн-режиме
- 24 мая
- Пять человек пострадали в ДНР из-за атак беспилотников ВСУ
- 24 мая
- Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар
Читайте также
64%
Нашли ошибку?