«Не держу зла»: Люся Чеботина не знает причину скандала с Успенской, но прощает

Певица Люся Чеботина заявила, что не знает причину ненависти Успенской к ней

Певица Люся Чеботина не понимает, за что ее невзлюбила коллега по сцене Любовь Успенская. Об этом сообщает Газета.ру. Молодая исполнительница сказала спасибо артистам, которые встали на ее сторону в конфликте, за поддержку. В их числе, например, народный артист России Филипп Киркоров.

«Я очень благодарна Филиппу. Филипп — моя любовь, мой большой друг. Я безумно благодарна, что он встал на сторону справедливости. Честно, я не знаю (причину неприязни Успенской. — Прим. ред.). Если бы Любовь Залмановна как-то хотя бы вышла на связь», — поделилась Чеботина.

По словам певицы, после «ярких изменений» в ее личной жизни в 2023 году Успенская перестала отвечать на сообщения и звонки. Вероятно, речь идет о расставании исполнительницы хита «Солнце Монако» с Юркиссом (Юрием Киселевым). Но почему чужой разрыв так задел королеву русского шансона?

«Любови Успенской мы желаем хитов, карьерных успехов, чтобы была здоровой ее семья, прекрасная дочь, чтобы не знала невзгод и несчастья… Ни в коем случае не держу обиды, не держу зла… Как мне кажется, странно выносить недопонимания на публику, как минимум когда другая сторона о них не знает», — заключила Чеботина.

Все началось с комментария Успенской в соцсетях под видео с молодой коллегой: «Раздражает дико, терпеть не могу». Мама Люси Чеботиной осудила ее за прямолинейное оскорбление, а сама обиженная звезда заявила, что привыкла к регулярной заказной травле в интернете.

Журналистам Starhit.ru Любовь Залмановна нехотя рассказала, что рассердилась на Чеботину за неблагодарность. Мол, были в хороших отношениях, но неспособность вовремя промолчать показала молодую звезду с худшей стороны: «Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», — заключила Успенская.

