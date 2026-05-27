«Не держу зла»: Люся Чеботина не знает причину скандала с Успенской, но прощает

Две звездные блондинки, два поколения — что они не поделили? Одна выясняет, за что ее оскорбили, вторая отказывается объяснять!

Почему Любовь Успегская возненавидела Люсю Чеботину

Певица Люся Чеботина не понимает, за что ее невзлюбила коллега по сцене Любовь Успенская. Об этом сообщает Газета.ру. Молодая исполнительница сказала спасибо артистам, которые встали на ее сторону в конфликте, за поддержку. В их числе, например, народный артист России Филипп Киркоров.

«Я очень благодарна Филиппу. Филипп — моя любовь, мой большой друг. Я безумно благодарна, что он встал на сторону справедливости. Честно, я не знаю (причину неприязни Успенской. — Прим. ред.). Если бы Любовь Залмановна как-то хотя бы вышла на связь», — поделилась Чеботина.

По словам певицы, после «ярких изменений» в ее личной жизни в 2023 году Успенская перестала отвечать на сообщения и звонки. Вероятно, речь идет о расставании исполнительницы хита «Солнце Монако» с Юркиссом (Юрием Киселевым). Но почему чужой разрыв так задел королеву русского шансона?

«Любови Успенской мы желаем хитов, карьерных успехов, чтобы была здоровой ее семья, прекрасная дочь, чтобы не знала невзгод и несчастья… Ни в коем случае не держу обиды, не держу зла… Как мне кажется, странно выносить недопонимания на публику, как минимум когда другая сторона о них не знает», — заключила Чеботина.

Все началось с комментария Успенской в соцсетях под видео с молодой коллегой: «Раздражает дико, терпеть не могу». Мама Люси Чеботиной осудила ее за прямолинейное оскорбление, а сама обиженная звезда заявила, что привыкла к регулярной заказной травле в интернете.

Журналистам Starhit.ru Любовь Залмановна нехотя рассказала, что рассердилась на Чеботину за неблагодарность. Мол, были в хороших отношениях, но неспособность вовремя промолчать показала молодую звезду с худшей стороны: «Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все», — заключила Успенская.

