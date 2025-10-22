Скрытая опасность: обезболивающие могут привести к нарушениям работы почек

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Особую угрозу представляет широкая доступность анальгетиков и активное продвижение их в рекламе.

Можно ли часто пить обезболивающие таблетки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Нефролог Резник: обезболивающие могут привести к нарушениям работы почек

Бесконтрольное использование обезболивающих препаратов может привести к серьезным нарушениям работы почек. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-нефролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Алексей Резников.

«Риск развития осложнений значительно возрастает, если человек самостоятельно назначает себе препараты или принимает их по совету знакомых, не проходя обследование и не консультируясь с врачом. Особую угрозу представляет широкая доступность анальгетиков и активное продвижение этих средств в рекламе», — подчеркнул эксперт.

По его словам, анальгетики входят в число наиболее опасных лекарственных средств для почек при неправильном применении. Неконтролируемый прием может вызвать анальгетическую нефропатию — хроническое поражение почек с повреждением канальцев и интерстициальной ткани, постепенно нарушающее фильтрационную функцию органа. В тяжелых случаях заболевание может привести к гемодиализу или пересадке почки.

На ранних стадиях анальгетическая нефропатия часто протекает бессимптомно, поэтому пациенты обращаются за помощью уже при появлении отеков, повышенного давления или крови в моче. Многие продолжают принимать обезболивающие из-за головной или суставной болей, не подозревая, что усугубляют поражение почек.

Резников отметил, что исследования показывают повышенный риск при длительном приеме фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств.

Врач подчеркнул, что любые обезболивающие нужно использовать только после консультации с врачом и строго в рекомендованных дозировках, особенно людям с хроническими заболеваниями почек, сердца и печени.

