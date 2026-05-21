Мировая эпидемия: почему растет число пациентов с бесплодием

В мире растет число поставленных диагнозов «бесплодие»

В России растет число поставленных диагнозов «бесплодие». По данным Росстата, заболевание выявили у 245 тысяч женщин и 32 тысяч мужчин. При этом тенденцию наблюдают не только в нашей стране, но и во всем мире.

Эксперты связывают рост бесплодия с неправильным образом жизни, переутомлением, хроническим стрессом и питанием. Одной из причин, свойственных конкретно для России, врачи называют растущее потребление антидепрессантов. Их продажи всего за несколько лет увеличились с восьми до 22 миллионов упаковок. Некоторые нейролептики серьезно нарушают гормональную регуляцию.

Ранее врач-эндокринолог Мария Матвеева рассказала о вреде курения вейпов. По словам эксперта, влияние электронных сигарет на эндокринную систему не зависит от длительности использования: они нарушают синтез гормонов щитовидной железы, могут вызывать аутоиммунный процесс, уменьшение тестостерона у мужчин и вторичное бесплодие, снижение овариального резерва и фертильности у женщин. Также показано влияние вейпинга на клетки печени, нарушая трансформацию стероидных гормонов.

