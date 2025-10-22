Почему с возрастом годы летят быстрее: новое объяснение ученых

Live Science: с возрастом ощущение времени ускоряется из-за нейронных состояний

С возрастом субъективное ощущение времени ускоряется: один и тот же промежуток у пожилых людей кажется более коротким, чем у молодых. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, основанное на данных Кембриджского центра старения и нейронауки (Cam-CAN), передает издание Live Science.

Ученые проанализировали записи томографии 577 участников в возрасте от 18 до 88 лет, которые смотрели восьмиминутный отрывок из телесериала «Альфред Хичкок представляет». Они использовали метод жадного поиска границ состояний (GSBS), который помогает определить моменты, когда мозг «переключается» с одного состояния восприятия на другое.

Исследователи выявляли переходы между устойчивыми паттернами мозговой активности. Результаты показали, что у пожилых людей нейронные состояния дольше остаются стабильными и реже сменяются новыми.

«Это предполагает, что более длительные и, следовательно, более редкие нейронные состояния могут способствовать тому, что пожилые люди воспринимают время как текущее быстрее», — отмечают авторы исследования.

Ученые объясняют это явлением возрастной нейронной дедифференциации, при котором активность различных областей мозга становится менее специфичной. Например, нейронные группы, реагирующие на лица у молодых людей, у пожилых могут активироваться на другие объекты, что затрудняет распознавание границ событий.

Кроме того, исследователи подчеркивают, что восприятие времени зависит не только от количества нейронных «событий», но и от внутренней нелинейной шкалы: год составляет большую часть жизни ребенка, но лишь небольшую долю жизни взрослого.

«Изучение чего-то нового и путешествия могут помочь в ретроспективе ощутить, что времени стало большею Но, возможно, еще важнее значимые социальные взаимодействия и занятия, которые приносят радость, — они тоже могут способствовать более полному ощущению времени», — рассказала соавтор исследования Линда Герлигс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.