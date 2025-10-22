«Это все из-за меня»: супруги закопали сына с особенностями развития во дворе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Информация о возможной смерти мужчины поступила в полицию после проверки условий его содержания социальными службами.

Американцы закопали сына с особенностями развития во дворе

Фото: 5-tv.ru

Житель Техаса, 26-летний Джонатан Кинман, с особенностями развития был найден похороненным в неглубокой могиле на заднем дворе дома. Об этом сообщает People.

Информация о возможной смерти Кинмана поступила в полицию после проверки условий его содержания социальными службами.

«Во время проверки состояния здоровья была получена информация о том, что Кинман мог умереть», — говорится в пресс-релизе.

По данным полицейского управления, сотрудники правоохранительных органов обыскали дом и обнаружили тело Кинмана, завернутое в камуфляжное одеяло, которое было закопано на заднем дворе. Его тело было доставлено в офис судебно-медицинской экспертизы.

Мать жертвы Декан Мари Митчелл и его отчим Джонатан Джеймс Митчелл были арестованы. Когда служебные собаки обыскивали территорию, в это время в патрульном автомобиле мать Кинмана говорила супругу о своей вине.

«Собака найдет его… это все из-за меня… собака найдет его», — приводятся ее слова с видеозаписи.

Вскрытие тела было проведено, однако официальная причина смерти пока не установлена. Полиция продолжает расследование, чтобы установить обстоятельства гибели мужчины и причастность его опекунов к инциденту.

