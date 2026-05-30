Собянин: в Пресненском районе построят школу будущего на 1100 учеников

Современную школу на 1100 учеников планируют построить в Большом Кондратьевском переулке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Специалисты уже занимаются проектированием объекта и подготовкой к началу строительных работ. Как отметил градоначальник, архитектурной особенностью здания станет необычный фасад, состоящий из нескольких объемов, расположенных со смещением относительно друг друга.

«Его выполнят в графитовом, белом и терракотовом оттенках. Школа будет напоминать конструктор за счет чередования объемов разной высоты и формы», — заявил Собянин.

К тому же мэр столицы подчеркнул, что такое архитектурное решение позволит придать зданию выразительный облик и создать удобное зонирование внутренних пространств. По его словам, выбранная композиция придаст зданию динамику и позволит зонировать внутренние пространства.

Также проект предусмотрели использование крупных панорамных элементов фасада, которые обеспечат естественное освещение помещений и создадут ощущение открытости и простора в здании.

Школу оснастят по современным образовательным стандартам. В ней появятся трансформируемый спортивный зал, обеденная зона, многофункциональное многосветное пространство и медиатека.

Отдельное внимание уделят специализированным учебным помещениям.

«Планируется оборудовать кабинеты кулинарии и домоводства, а также комбинированную мастерскую по обработке металла и дерева», — добавил Собянин.

Прилегающую территорию тоже благоустроят. На ней высадят деревья и кустарники и создадут площадки для активного отдыха и подвижных игр.

Завершение строительства и благоустройства объекта планируется в 2027 году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Москвы.

