Убыточный бизнес: финский бренд Kuoma закрывает фабрику после ухода из России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Оборот старейшей компании сократился примерно на треть с 2022 года. И всему виной отсутствие прежнего спроса.

Почему предприятия Финляндии столкнулись с кризисом

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Yle: финский бренд обуви Kuoma закрывает производство после ухода с рынка РФ

Финская обувная компания Kuomiokoski Oy, выпускающая товары под брендом Kuoma, закрывает фабрику в Куомиокоски, работающую с 1930 года. Это решение ее представители связали с ухудшением финансовых показателей после ухода с российского рынка. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Оборот компании сократился примерно на треть с 2022 года. При этом убытки предприятия в 2025 году превысили миллион евро. Основной причиной стала потеря значительной части покупателей из России.

Производство перенесут на предприятие в Мянтюхарью, на котором выпускаются полиуретановые подошвы. После реорганизации на новой площадке собираются производить до 18 пар обуви в час.

Значительная часть продукции бренда давно выпускалась за пределами Финляндии. По информации Yle, многие модели производили в Латвии и странах Азии. Наиболее востребованная взрослая обувь практически полностью изготавливалась в Индонезии.

Генеральный директор компании Санна Киттеля сообщила, что доля азиатского производства в будущем увеличится. При этом она подчеркнула, что маркировка «сделано в Финляндии» сохранится, так как компания имеет право использовать соответствующий знак качества.

Проблемы Kuoma отразили более широкий кризис, затронувший ряд финских предприятий после разрыва экономических связей с Россией. Так, корпорация Valmet отправила в неоплачиваемый отпуск более 40% сотрудников в Финляндии — около 2,4 тысячи человек.

Сложности испытывал и концерн Nokian Tyres. После ухода с российского рынка компания готовилась к остановке производства в Финляндии и отправила в простой 650 работников.

По оценкам экспертов, спад затронул каждого десятого сотрудника машиностроительной отрасли на юге страны. Вместе с этим представители бизнеса все чаще выступали за восстановление экономических контактов с Россией и открытие границы.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявлял о необходимости урегулирования отношений с Россией. Как сообщал 5-tv.ru, он допустил, что может представить Евросоюз на переговорах с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Девы и Рыбы — в зоне риска: гороскоп здоровья для знаков зодиака на июнь...

Последние новости

18:25
Без сексологов, но с нутрициологами: Минздрав обновил список медицинских должностей
18:04
Собянин: в Пресненском районе построят школу будущего на 1100 учеников
17:43
Экстравагантный набор: Лерчек устроила распродажу вещей в Москве
17:24
Павильоны площадью в 20 футбольных полей: в Петербурге вовсю готовятся к ПМЭФ
17:08
Убыточный бизнес: финский бренд Kuoma закрывает фабрику после ухода из России
16:47
В «Единой России» потребовали ввести единые правила для платных парковок

Сейчас читают

«Перестал подтягиваться, тяжело»: Пригожин собрался худеть с помощью уколов
«Бог туда привел»: женщина — о спасении девочки от нападения педофила в Тюмени
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео