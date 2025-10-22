Пикантные подробности: экс-муж Бритни Спирс издал скандальные мемуары о жизни с певицей

Грандиозный скандал разгорается на американском звездном небосклоне. Бывший муж оглушительно популярной Бритни Спирс издал мемуары. Еще до официального выхода книга наделала много шума. На ее страницах — вся неприглядная правда о личной жизни одиозной певицы. Измены, употребление запрещенных веществ, «фокусы с ножами» и полное равнодушие к своим детям.

Спирс уже поспешила опубликовать встречные обвинения. В чем призналась скандалистка — узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

«Это было восхитительно, мы были неотразимы, а потом всего этого не стало», — сказал бывший муж певицы.

Так, если коротко, Кевин Федерлайн на словах описывает свой брак с Бритни Спирс. А все пикантные подробности отношений с поп-звездой уже готов показать всему миру.

«Я молчал ради своей семьи. Я пытался помочь своим сыновьям наладить отношения с их матерью. И каждый день молюсь Богу, чтобы она получила необходимую помощь», — сказал он.

Каково это — жить бок о бок с бунтаркой Бритни, экс-танцор и реппер, а ныне еще и писатель, отразил в своей книге, которая скоро увидит свет. Название говорит само за себя. «Вы думали, что знаете». Кевин, не стесняясь, пишет о шокирующих подробностях совместной жизни со звездой.

«Он рассказал, что застал Бритни с другой женщиной* во время бурной ночи в Амстердаме. Это, по его словам, почти стало причиной разрыва. Еще он упомянул, что накануне свадьбы застал Бритни за телефонным разговором с Джастином Тимберлейком», — рассказывают зарубежные СМИ.

Там и употребление кокаина во время кормления сыновей грудью, и странные ритуалы Бритни у детской с ножами в руках. Совпадение или нет, но выход книги пришёлся на тот момент, когда бывший муж певицы перестал получать от нее алименты.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, чтобы эта книга стала успешной. Я хочу продать миллион экземпляров или больше, или сколько получится. Но деньги — не суть этой истории. Все всегда было ради моей семьи. И люди не понимают, что каждый мой шаг был ради моих детей», — сказал он.

А вот сколько денег по алиментам от Бритни получил Кевин. С 2008 года сыновьям полагалось 20 тысяч долларов в месяц. Это 240 тысяч в год. За 10 лет — уже почти 2 с половиной миллиона. Но в 2018-м Федерлайн обратился в суд. Якобы ему не хватало денег на воспитание детей.

Отцу-одиночке пошли навстречу, и сумма выплат увеличилась до 24 тысяч долларов в месяц. Итого за 14 лет Бритни Спирс заплатила по алиментам больше 3 с половиной миллионов долларов. Так что в благородство бывшего не верит… Уже обрушилась с критикой на экс-супруга в соцсетях…

«Я на 100% не согласна с тем, как он буквально атакует меня. Если говорить честно, то даже когда у него берут интервью, то, не стесняясь, говорят в лицо: „Никаких денег от Бритни ты не получал уже 5 лет и просто пытаешься заработать“. Вот что говорит вся Америка», — сказала Бритни Спирс.

То ли токсичные отношения, то ли развод в 2007-м тогда довели певицу до нервного срыва. Бритни ушла в разнос. Да так, что по решению суда опеку над ней должен был взять отец.

«Я не участвовал ни в чем из этого, я не знаю подробностей того, как появилась эта опека, но я знаю эту семью, я знаю, что они беспокоились о своей дочери и пытались сделать все возможное, чтобы помочь ей», — сказал бывший муж Бритни Спирс.

«Вы считаете, что Джейми спас свою дочь?» — спросили у него журналисты.

«Я 100% так считаю», — с уверенностью ответил он.

Но сама певица утверждала, что отец фактически лишил ее свободы, всех прав и денег. И смогла это доказать.

«Честно говоря, я до сих пор не знаю, в чем провинилась, но мой отец наказал меня — не давал ни с кем видеться или куда-то ходить, я не понимала, что происходит», — сказал

На пике популярности похожей на Бритни хотели быть девчонки по всей планете. Но то, что происходило с певицей дальше, — сущий кошмар. Пьяные дебоши, наркотики, психбольница. Теперь некогда поп-дива почти не выходит из дома. Но это не мешает продолжать зарабатывать на ее имени Кевину, который для многих так и остался не более чем бывшим мужем Бритни Спирс.

