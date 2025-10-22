Сын убил возлюбленного матери, застав их во время секса в грузовике

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

До этого они вместе употребляли алкоголь.

В США сын убил возлюбленного матери в грузовике

Фото: 5-tv.ru

People: Сын убил возлюбленного матери, застав их во время секса в грузовике

В США 24-летний парень застрелил 55-летнего возлюбленного матери во дворе своего дома. Он застал их за сексом в грузовике. Об этом сообщает PEOPLE.

Полиция прибыла на вызов и обнаружила тело мужчины в грузовике, двери которого были открыты. Заднее стекло было разбито, а брюки потерпевшего спущены до лодыжек.

Согласно судебным протоколам, злоумышленник, его сестра и мать употребляли алкоголь вместе с жертвой во дворе. Дети женщины вошли в дом, а она сама осталась с мужчиной. Когда ее сын снова вышел из дома, он застал родительницу за половым актом. После взял оружие и выстрелил в мужчину дважды, попав в верхнюю часть туловища.

«Я облажался, чувак. Это вышло из-под контроля, чувак», — сказал злоумышленник, когда сам позвонил в полицию.

Он был арестован и обвинен в умышленном убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах и создании угрозы для жизни другого человека. На данный момент он находится в тюрьме без права освобождения под залог.

Судебное слушание по делу назначено на 27 октября. Следствие продолжается, полиция собирает дополнительные доказательства, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

