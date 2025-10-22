Формула успеха: сколько должен длиться перерыв для продуктивной работы

Mirror: правильно организованный перерыв важен для продуктивной работы

Ученые Кембриджского университета выяснили, что для максимальной продуктивности важны не только рабочие усилия, но и правильно организованные перерывы. По результатам исследования, наиболее эффективные сотрудники работают около 52 минут, после чего делают 17-минутный отдых. Об этом сообщает Mirror.

«Самые продуктивные люди во время отдыха полностью отключаются от технологий. Они отходят от компьютера, не проверяют почту и телефон, а дают себе возможность расслабиться», — отметила доктор Оливия Риз.

Ученый отметила, что регулярные короткие остановки помогают мозгу перезарядиться и повышают концентрацию, предотвращая усталость и эмоциональное выгорание. По ее словам, такой подход гораздо эффективнее, чем работать часами без остановки.

«Если проект кажется сложным или неприятным, вместо того чтобы сосредоточиваться на отрицательных эмоциях — отвращении, разочаровании или стрессе — сконцентрируйтесь на положительных: интерес к новой задаче, желание узнать что-то новое, стремление расширить кругозор или достичь успеха», — эксперт посоветовала использовать управление эмоциями как инструмент повышения эффективности.

Она подчеркнула, что каждый человек обладает внутренним миром, наполненным множеством эмоций, и выбор, на какой из них сосредоточиться, помогает не только справляться с работой, но и делать ее более осмысленной и значимой.

Доктор Риз также призвала не бояться просить поддержки, если в процессе работы возникают трудности, и напомнила, что правильный баланс между сосредоточенностью и отдыхом — ключ к сохранению психического здоровья.

