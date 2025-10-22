Извините, мы банкроты: в Перми косметологическая клиника обманула почти 100 клиенток

Громкое дело о мошенничестве разгорается в Пермском крае. В нем фигурируют почти 100 обманутых клиенток косметологического салона. Причем они ходили в него не один год. В какой момент женщины остались и без процедур, и без денег — разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Молодые девушки и взрослые женщины, бывшие клиенты и нынешние работники косметологического салона — все они собрались у закрытых дверей клиники «Медицина и Эстетика», чтобы узнать, куда делись их деньги и почему компания банкротится.

«Украсть у стольких людей такие суммы и думать, что это нормально, что им ничего за это не будет. А закон все-таки есть у нас в стране или нет?» — задалась вопросом одна из клиенток.

Пенсионерка Надежда Лукина два года ходила в клинику и была довольна качеством услуг, однако сейчас она находится в числе 97 пострадавших, которые написали коллективное заявление в полицию на Марину и Евгения Кащеевых. Бывшие клиенты некогда внушающего доверие салона теперь подозревают их в мошенничестве и запланированном банкротстве.

«Там еще был такой навязчивый маркетинг. Когда ты лежишь на процедуре, там нужно долго лежать, 40 минут где-то, то всегда приходит менеджер и начинает что-то предлагать: вот вам это надо, это надо», — рассказала пострадавшая Надежда Лукина.

Надежда Лукина взяла кредит на 62 тысячи рублей, его оформили за пару минут в соседнем кабинете. Деньги она потратила на пакет услуг, которыми так и не успела воспользоваться. Впрочем, есть клиенты, у которых сумма неиспользованных услуг превышает 100 тысяч рублей.

«Я ходила, мне нравилось, правда нравилось, хотела дальше продолжать. Заключила второй договор по телу, продлить хотела, пришла, а у них закрыто. На первом вот 43 процедуры. Прошла не все, еще должны остались мне 128 тысяч, по моим подсчетам», — заявила клиентка Юлия Иванова.

Пострадавшими считают себя не только клиенты клиники, но и ее работники, которым не выплатили зарплаты. Для них закрытие клиники также оказалось неожиданностью.

«Руководитель наш фактический собрал, сказал: „Мы в ваших услугах больше не нуждаемся, клиника решила объявить себя банкротами“. Хотя 17-го числа, даже вот до вечера этого дня, еще продавали какие-то процедуры, до этого у меня была продана процедура», — заявила работник косметологического салона Ирина Караваева.

Из открытых источников журналисты узнали, что основания считать банкротство компании запланированным у клиентов и работников есть. На самом деле косметологический салон работает уже больше десяти лет, правда, в 2024 году он сменил название и учредителя, которым стала Надежда Журавлева, мать Марины Кащеевой, которая фактически управляла бизнесом.

В этом же году чистая прибыль «Медицины и Эстетики» составила 45 миллионов рублей, а в августе этого года бизнесвумен стала вторым учредителем салона эротического массажа «Эйфория». Но на все вышеперечисленные факты у Кащеевых один ответ.

«У нас идет процедура банкротства. Мы делаем все по закону. В чем претензия, я не понимаю?» — заявил фактический владелец косметического салона «Медицина и Эстетика» Евгений Кащеев.

97 человек подали коллективное заявление в полицию с требованием провести проверку в отношении Кащеевых. После ее окончания, вероятнее всего, в отношении владельцев будет возбуждено уголовное дело, ведь так и остается неясным: для чего нужно было менять название после восьми лет успешной работы, а спустя год после этого объявлять себя банкротами втайне от своих работников.

