Опасный холод: ученые предупредили о скрытых угрозах кондиционеров

URA.RU: неправильное использование кондиционера может привести к пневмонии

В Перми ученые представили подробную инструкцию по безопасной эксплуатации кондиционеров, чтобы избежать пневмонии и потери сознания. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на специалистов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Эксперты разъяснили, что кондиционер лишь охлаждает уже имеющийся в комнате воздух, а не забирает его с улицы.

«Воздух, который внутренний блок забирает из помещения, охлаждается и возвращается обратно», — отметил старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» Антон Логинов.

Из-за отсутствия притока свежего кислорода в крови повышается уровень углекислого газа, что ведет к сонливости и быстрой утомляемости. Помимо дефицита кислорода, климатическая техника сильно пересушивает слизистые оболочки, провоцирует аллергии, обострение астмы и приступы кашля.

Исследователи посоветовали поддерживать температуру в пределах 22–25 градусов и избегать резких перепадов с улицей.

Особое внимание следует уделять чистоте оборудования. В грязных фильтрах активно размножается опасная бактерия легионелла. По словам экспертов, она может спровоцировать тяжелую форму воспаления легких, которая при отсутствии лечения грозит дыхательной недостаточностью.

Также категорически запрещено спать или работать под прямым потоком холодного воздуха, так как это может вызвать невралгию и мышечные спазмы.

