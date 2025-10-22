Преподал урок жене: отец утопил трехмесячного сына в ведре с моющим средством

Mirror: Отец утопил сына в ведре с моющим средством ради мести жене

В США 29-летний мужчина был приговорен к 92 годам лишения свободы за убийство своего трехмесячного сына. Он жестоко расправился с ребенком, утопив его в ведре с моющим средством, чтобы наказать свою жену за «неуважение». Об этом сообщает Mirror.

По данным прокуратуры, мужчина поместил сына в ведро с моющим средством, закрыл крышку и оставил его умирать. Вскрытие показало, что мальчик умер от удушья, проглотив около 100 мл химического вещества. После этого мужчина пошел в соседнюю комнату и избил свою жену с использованием монтировки.

В ходе расследования он признал свою вину и заявил, что его поступок был местью жене за то, что она, по его мнению, проявляла неуважение к мужчинам. Прокуроры рассказали, что мужчина не был обеспокоен последствиями своего поступка и был готов провести остаток жизни в тюрьме, лишь бы «преподать урок» своей супруге.

Он был осужден за убийство своего сына, а также за покушение на убийство жены, получившей перелом черепа. Судья, вынося приговор, назвал это преступление «одним из самых чудовищных», с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Полиция была вызвана в дом супругов после сообщения соседей о нападении на жену. Однако, несмотря на кровь и следы насилия в доме, полицейским не удалось сразу найти ребенка. Только после дополнительного обыска через несколько дней, в доме было обнаружено ведро с телом мальчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.