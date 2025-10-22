С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Запуск произошел в рамках учений стратегических ядерных сил РФ.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс». В рамках учений стратегических ядерных сил, проводимых под руководством президента России Владимира Путина, были осуществлены реальные запуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет.

Также был осуществлен запуск ракеты «Синева» с борта атомного подводного ракетоносца «Брянск» из Баренцева моря.

Учения включали участие дальних бомбардировщиков Ту-95МС, которые произвели пуски крылатых ракет.

Основной целью данных учений было проверить готовность руководящего состава вооруженных сил и отработать навыки управления войсками. Уточняется, что все задачи, поставленные в ходе учений, были успешно выполнены.

