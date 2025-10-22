Под руководством Путина проведена тренировка стратегических ядерных сил России

В России состоялась плановая тренировка стратегических ядерных сил под руководством президента и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В мероприятии приняли участие наземная, морская и авиационная составляющие ядерной триады. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет.

С космодрома Плесецк произведен пуск ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на Камчатке. Из акватории Баренцева моря атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Брянск» выполнил запуск ракеты «Синева». В операции также участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, осуществившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Управление практическими пусками велось из Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены», — сказано в сообщении.

