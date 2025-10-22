Анастасия Костенко знает пароль от телефона Дмитрия Тарасова

Анастасия Костенко: супруги должны знать пароли от телефонов друг друга

Женатые люди должны знать пароли от телефонов своих супругов. На этом настаивает жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, о чем она заявила на своей странице в социальной сети.

Дмитрий и Анастасия знают пароли, установленные на смартфоны друг друга. Причем модель уверена, что это обязательная практика для всех семейных пар. Она считает, что если человек не разглашает своему избраннику такую информацию, то это тревожный звоночек.

«Я против паролей, потому что, как показала практика, обычно паролят, так сильно отстаивают свои типа границы и кричат о том, что телефон — это личное, люди, у которых есть что скрыть», — высказалась Костенко.

Модель призвала любить друг друга, доверять своим избранниками и не обманывать их.

