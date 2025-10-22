Анастасия Костенко знает пароль от телефона Дмитрия Тарасова

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

А футболист может также свободно разблокировать гаджет жены?

Анастасия Костенко про пароли от телефонов

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Анастасия Костенко: супруги должны знать пароли от телефонов друг друга

Женатые люди должны знать пароли от телефонов своих супругов. На этом настаивает жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, о чем она заявила на своей странице в социальной сети.

Дмитрий и Анастасия знают пароли, установленные на смартфоны друг друга. Причем модель уверена, что это обязательная практика для всех семейных пар. Она считает, что если человек не разглашает своему избраннику такую информацию, то это тревожный звоночек.

«Я против паролей, потому что, как показала практика, обычно паролят, так сильно отстаивают свои типа границы и кричат о том, что телефон — это личное, люди, у которых есть что скрыть», — высказалась Костенко.

Модель призвала любить друг друга, доверять своим избранниками и не обманывать их.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко снова сделала маммопластику.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
WSJ: США сняли ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия
23:17
Собянин: реконструкция Московского ипподрома завершится через год
23:09
В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод
23:00
Натуральный суперфуд: ученые назвали пять самых полезных орехов
22:50
Четыре человека погибли в результате взрыва на предприятии в Челябинской области
22:47
ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Певец Сумишевский удивил москвичей внезапным концертом на Ярославском вокзале
Вор в парике и женской одежде пытался обчистить квартиры в Омске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео