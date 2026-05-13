Снижение тестостерона: врач рассказала о вреде курения вейпов

Влияние электронных сигарет не зависит от промежутка использования.

Чем опасно курение вейпов для мужчин и женщин

Эндокринолог Матвеева: вейпы снижают уровень тестостерона у мужчин и нарушают фертильность женщин

Курение вейпов отрицательно влияет на здоровье, нарушая синтез гормонов щитовидной железы. Впоследствии у мужчин может снизиться уровень тестостерона, а у женщин возможность зачать и выносить здорового ребенка. Об этом сообщила профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения, врач-эндокринолог Мария Матвеева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, влияние вейпов на эндокринную систему человека и гормоны не зависит от короткого или длительного промежутка использования.

«Доказано, что эфиры в вейпах нарушают синтез гормонов щитовидной железы, могут вызывать аутоиммунный процесс, уменьшение тестостерона у мужчин и вторичное бесплодие, снижение овариального резерва и фертильности у женщин. Кроме того, показано влияние вейпинга на клетки печени, нарушая трансформацию стероидных гормонов», — добавила врач.

Кроме того, специалист отметила, что наиболее опасны сладкие вкусы электронных сигарет, в них содержится большое количество токсичных веществ. Они встраиваются в различные процессы в организме человека и имитируют действие гормонов.

«Гормональные нарушения могут вызвать любые виды потребления табака, и лучший способ их избежать — отказаться от курения. Никотин в любом виде стимулирует выработку кортизола надпочечниками, медленно истощая их. Хроническое воздействие провоцирует инсулинорезистентность и повышает риски развития сахарного диабета», — рассказала эндокринолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вейпинг вызывает более тяжелую зависимость, чем сигареты. Многие граждане при потыке бросить курение электронных сигарет сталкивались с сильными головными болями, неконтролируемой дрожью и резкими перепадами настроения.

Снижение тестостерона: врач рассказала о вреде курения вейпов
